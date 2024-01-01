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BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом



Гитаристы BREAKING BENJAMIN Jasen Rauch и Keith Wallen в недавнем разговоре с FM99 WNOR рассказали о том, как идет процесс работы над новым материалом:



Jasen: «Мы точно собираемся записываться. Мы сочиняем уже некоторое время. В нашем гастрольном графике все происходит с перерывами. Так что трудно найти... Мы отправляемся в тур. Мы уезжаем надолго, возвращаемся домой. Все хотят повидаться с семьей, отдохнуть или что-то еще. А потом может пройти шесть недель, десять недель, пока мы не вернемся и не начнем готовиться к другой работе. Мы с Keith'ом работаем на стороне с другими группами, другими проектами. У Keith'а есть свои сольные вещи, что очень здорово... Но что касается записи, то мы так давно не выпускали альбомов, что относимся к этому с некоторой долей осторожности и просто следим за качеством. Так что мы активно работаем, мы реально записываемся. У нас есть готовые песни, и теперь дело за деловыми вопросами - взаимодействием с лейблом и графиком релизов, тем, какие окна открыты, и тому подобными вещами, а затем за тем, как мы сможем приспособить эти записи к гастрольному графику.



Многие группы уходят и запираются в студии на три-четыре месяца. Мы решили этого не делать. Мы много занимаемся удаленно и тому подобными штуками».



На вопрос о том, легко ли работать над альбомом и одновременно гастролировать, он сказал:



«Это почти невозможно. Я могу насчитать, наверное, три группы, которые успешно пишут [и] записываются в дороге, потому что это очень сложно. У вас могут быть самые лучшие намерения, но очень трудно всё втиснуть в промежутки между общением с прессой, любыми VIP-акциями, которые у нас есть, саундчеками».



Keith добавил: «Даже просто найти хорошее тихое место, чтобы записать вокал или что-то еще. И даже не только это, а просто запись вокала в целом, ведь когда ты в туре, ты много используешь свой вокал, и есть фактор усталости. Поэтому во время записи ты хочешь быть на высоте; ты не хочешь быть полностью вымотанным после трех концертов подряд».



Jasen согласился с ним, сказав: «Это запись, и она будет жить вечно, поэтому вы хотите, чтобы она была лучшей, чтобы она была идеальной, но будет ли это за счет того, что качество шоу тоже пострадает? Так что, да, это сложный путь»







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