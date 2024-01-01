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Breaking Benjamin

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Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!



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В рамках недавней беседы с гитаристом BREAKING BENJAMIN Jasen'ом Rauch'ом тот рассказал о том, как продвигается работа по сочинению нового материала:

«У нас есть около четырех [песен]. Сейчас у нас вроде как летний перерыв — до сентября, когда мы отправимся в тур со STAIND. Так что между этими событиями мы хотим завершить работу и выпустить новую музыку к туру. Что касается выпуска альбома, то это немного не в нашей власти. Поскольку это конец года, возможно, он будет перенесен на следующий год, просто потому что в декабре все затихает, и вы хотите получить тот импульс, который можете. Так что, надеюсь, у нас будет тур, приуроченный к релизу. Но, да, новая музыка в этом году точно будет»




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