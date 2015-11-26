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Breaking Benjamin

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1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

14 дек 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

19 авг 2018 : 		 BREAKING BENJAMIN исполняют METALLICA

6 апр 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

25 мар 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

23 фев 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

26 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

19 янв 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

10 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

20 дек 2017 : 		 Новый сингл BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

23 окт 2017 : 		 Название нового альбома BREAKING BENJAMIN

14 янв 2017 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

27 дек 2016 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN потерял сына

14 авг 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

15 июл 2016 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

7 июн 2016 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN добирался в Европу морем
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MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN



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MARK KLEPASKI присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN в рамках выступления в Pavilion at Montage Mountain in Scranton, Pennsylvania, и исполнил композицию "Firefly".

BREAKING BENJAMIN Rejoined By Bassist MARK KLEPASKI At Scranton Concert (Video)





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