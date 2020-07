сегодня



GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN



BREAKING BENJAMIN пятнадцатого июля должны были поехать в летний тур вместе с BUSH, THEORY OF A DEADMAN, SAINT ASONIA и Cory Marks, но, по понятным причинам, этого не случилось. 29 февраля вокалист BREAKING BENJAMIN Ben Burnley ко всеобщему удивлению пригласил на сцену Gavin'a Rossdale'a из BUSH для исполнения кавер-версии ALICE IN CHAINS "Would?" и объявил о летнем туре. Профессиональное видео с этого выступления доступно ниже.













