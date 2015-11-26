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Breaking Benjamin

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25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

14 дек 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

19 авг 2018 : 		 BREAKING BENJAMIN исполняют METALLICA

6 апр 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

25 мар 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

23 фев 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

26 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

19 янв 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

10 янв 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

20 дек 2017 : 		 Новый сингл BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

23 окт 2017 : 		 Название нового альбома BREAKING BENJAMIN

14 янв 2017 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

27 дек 2016 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN потерял сына

14 авг 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

15 июл 2016 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

7 июн 2016 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN добирался в Европу морем

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BREAKING BENJAMIN

5 фев 2016 : 		 Вокалист DISTURBED присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN для исполнения QUEEN
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GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN



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BREAKING BENJAMIN пятнадцатого июля должны были поехать в летний тур вместе с BUSH, THEORY OF A DEADMAN, SAINT ASONIA и Cory Marks, но, по понятным причинам, этого не случилось. 29 февраля вокалист BREAKING BENJAMIN Ben Burnley ко всеобщему удивлению пригласил на сцену Gavin'a Rossdale'a из BUSH для исполнения кавер-версии ALICE IN CHAINS "Would?" и объявил о летнем туре. Профессиональное видео с этого выступления доступно ниже.

Watch Pro-Shot Video Of GAVIN ROSSDALE Performing ALICE IN CHAINS





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