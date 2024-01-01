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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 55
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
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Breaking Benjamin

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26 окт 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»

16 окт 2024 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

16 окт 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN на BMG

28 май 2024 : 		 Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!

9 апр 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN о новом материале

17 мар 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 фев 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом

9 фев 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 янв 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN выпускает сольную пластинку

17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BREAKING BENJAMIN выйдет зимой

14 дек 2018 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

19 авг 2018 : 		 BREAKING BENJAMIN исполняют METALLICA

6 апр 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

25 мар 2018 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN
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Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»



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Benjamin Burnley в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать нового альбома:

«Ну, мы работаем над этим... Все то же самое, что и раньше. В те времена мы были на подъеме, мы хотели чего-то добиться, а сейчас мы просто так счастливы оставаться здесь, и точка. Так что не обязательно, я бы не сказал, что это подъем, но определенно есть стремление оставаться там, где мы есть. Но, несмотря на это, когда есть подъем, вы по-настоящему торопите себя, вы голодны, вы хотите добраться до цели. И мы все еще голодны и тоже хотим чего-то добиться. Но я полагаю, что сейчас мы стали немного более расслабленными и работаем над материалом только тогда, когда нас это действительно вдохновляет. И я считаю, что когда я слушаю песни, которые были сделаны в спешке в прежние времена, сейчас, при прослушивании нового материала, я чувствую себя спокойнее, потому что понимаю, что в них нет ничего, ни одной части, которая бы существовала только потому, что она была сделана в спешке. Все сделано намеренно. Все сделано в отличной обстановке и с отличным настроем. И именно это требует времени, потому что нельзя просто принять таблетку и вдохновиться. Вот этим мы и занимаемся. А для записи у нас есть все необходимое. И дело только в том, когда мы это прочувствуем, потому что лучшим результатом в любом случае будет то, когда ты это ощутишь, и поэтому, когда наступают такие моменты, мы работаем. А когда они проходят, мы не работаем»




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