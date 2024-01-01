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Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»



Benjamin Burnley в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ждать нового альбома:



«Ну, мы работаем над этим... Все то же самое, что и раньше. В те времена мы были на подъеме, мы хотели чего-то добиться, а сейчас мы просто так счастливы оставаться здесь, и точка. Так что не обязательно, я бы не сказал, что это подъем, но определенно есть стремление оставаться там, где мы есть. Но, несмотря на это, когда есть подъем, вы по-настоящему торопите себя, вы голодны, вы хотите добраться до цели. И мы все еще голодны и тоже хотим чего-то добиться. Но я полагаю, что сейчас мы стали немного более расслабленными и работаем над материалом только тогда, когда нас это действительно вдохновляет. И я считаю, что когда я слушаю песни, которые были сделаны в спешке в прежние времена, сейчас, при прослушивании нового материала, я чувствую себя спокойнее, потому что понимаю, что в них нет ничего, ни одной части, которая бы существовала только потому, что она была сделана в спешке. Все сделано намеренно. Все сделано в отличной обстановке и с отличным настроем. И именно это требует времени, потому что нельзя просто принять таблетку и вдохновиться. Вот этим мы и занимаемся. А для записи у нас есть все необходимое. И дело только в том, когда мы это прочувствуем, потому что лучшим результатом в любом случае будет то, когда ты это ощутишь, и поэтому, когда наступают такие моменты, мы работаем. А когда они проходят, мы не работаем»







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