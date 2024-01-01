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*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Jimmy Page

*
Страна
United KingdomВеликобритания



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JIMMY PAGE почтил память Стива Альбини



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JIMMY PAGE 10 мая написал в своем акккаунте несколько строчек о Стиве Альбини:

«Мне было очень грустно узнать о кончине Стива Альбини на этой неделе. Мы с Robert работали с ним в 1997 году над нашим альбомом "Walking Into Clarksdale" — записью, которой я до сих пор очень горжусь.

У меня была крепкая взаимосвязь со Стивом, как и у всех нас на том альбоме, и он пришел с таким послужным списком и опытом, как один из ведущих мировых звукоинженеров и микшеров. Он любил работать с аналоговой пленкой, его собственная группа называлась SHELLAC. Он был таким увлеченным и знающим, он действительно посвятил себя делу во время наших сессий записи в RAK и EMI Number Two Studio на Abbey Road.

Стив работал с NIRVANA над их третьим альбомом, а также с такими группами, как PIXIES и BUSH. У него было впечатляющее резюме, и он оставил после себя настоящее наследие. Прощай, Стив!»






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