JIMMY PAGE против британского закона об ИИ



JIMMY PAGE выпустил заявление, в котором выступает против предложения правительства Великобритании расширить способы использования разработчиками защищенных авторским правом произведений для обучения моделей искусственного интеллекта.



Британское правительство недавно заявило, что «проводит консультации по новому подходу, который защищает интересы как разработчиков искусственного интеллекта, так и правообладателей, и обеспечивает решение, позволяющее процветать и тем, и другим». Правительство добавило, что изучает, как закон об авторском праве может «позволить авторам и правообладателям осуществлять контроль и требовать вознаграждения за использование их работ для обучения ИИ», обеспечивая при этом «разработчикам ИИ легкий доступ к широкому спектру высококачественного творческого контента».



Однако предложение о разработке плана, который позволит технологическим компаниям использовать материалы, защищенные авторским правом, для обучения моделей искусственного интеллекта, если только создатели контента явно не откажутся от этого, вызвало беспокойство среди музыкантов — в том числе Кейт Буш, Имоджен Хип, Энни Леннокс, Кэт Стивенс и Ханса Циммера, — которые в прошлом месяце выпустили альбом молчания под названием « Is This What We Want?» в ответ на предложенные правительством Великобритании изменения в законе об авторском праве.



«В строгих студиях Лондона начала 1960-х годов я оттачивал свое мастерство в качестве сессионного музыканта, предоставляя свою гитару множеству исполнителей разных жанров. Эти бесчисленные часы, часто по три трехчасовых сессии в день, были не просто работой; это было горнило творчества, сотрудничества и непрекращающегося вдохновения.



От меня требовалось создавать и придумывать риффы и лирические образы немедленно, не замедляя темп работы, которую мы совместно с другими музыкантами и артистом проводили в процессе записи.



Этот путь от анонимности сессионной работы до мировых сцен с LED ZEPPELIN не был проложен алгоритмами или наборами данных. Это было путешествие, отмеченное спонтанной импровизацией и не поддающейся оценке искрой человеческой изобретательности. Алхимия, превращающая уникальный рифф в гимн, была вытравлена в коллективной душе группы — синергия, которую не может повторить ни одна машина.



Сегодня, когда искусственный интеллект стремится имитировать и монетизировать творчество, мы стоим на перепутье. Созданные искусственным интеллектом искусство и музыка, синтезированные из существующих человеческих произведений, лишены той вязкой сущности, которая приходит из живого опыта. Это всего лишь пустое эхо, лишенное борьбы, триумфов и души, которые определяют истинное мастерство.



Кроме того, этические последствия очень глубоки. Когда искусственный интеллект перебирает обширные гобелены человеческого творчества, чтобы создать контент, он часто делает это без согласия, указания авторства или компенсации. Это не инновация, а эксплуатация.



Если бы во времена моих сессий кто-то взял мои риффы без согласия или оплаты, это было бы расценено как кража. Тот же стандарт должен применяться к ИИ.



Мы должны отстаивать политику, защищающую артистов, гарантирующую, что их работа не будет вытеснена в пустоту машинного обучения без должного внимания. Давайте ценить и сохранять человеческое отношение к искусству — недостатки, эмоции, истории, скрывающиеся за каждой нотой и каденцией.



Защищая святость человеческого творчества от посягательств искусственного интеллекта, мы защищаем не только права артистов, но и саму душу нашего культурного наследия». Однако сегодня правительство Великобритании предлагает изменения, которые лишат творцов этой защиты. Согласно законопроекту об использовании и доступе к данным, компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, будет разрешено брать произведения, прошлые и будущие, и использовать их в качестве обучающих данных без согласия или оплаты. Эти модели переваривают огромные объемы созданного человеком контента, а затем генерируют подражания, обходя права оригинальных создателей.



Предложенная правительством система «отказа от прав» — идея о том, что артисты всегда будут иметь возможность заранее защитить свои права, - является фикцией. Технически невозможно, чтобы творческие лица отказались от участия. Консультации с правительством заканчиваются сегодня, но мы должны четко понимать: это не регулирование; это свободный пропуск для ИИ, чтобы эксплуатировать творчество без последствий. Мы должны добиваться принятия закона, который гарантирует, что ИИ не сможет монетизировать человеческое творчество без явного согласия и справедливой компенсации. Предпочтительный вариант, предложенный правительством в ходе текущих консультаций, этого не предусматривает.



Музыка — это не продукт данных. Она — вызывание, вызов логике, столкновение времени, места и души. Если мы позволим искусственному интеллекту захватить сердце человеческого творчества, мы не откроем новую смелую эру, а подпишем смертный приговор самой оригинальности.



Выбор за нами. Позволим ли мы машинам выйти на сцену или будем бороться за незаменимую магию человеческого артистизма?



Критики предложения об отказе от использования контента утверждают, что отдельным исполнителям и писателям будет сложно уведомить тысячи поставщиков услуг искусственного интеллекта или проследить за тем, как используется их контент. Но представитель Министерства науки, инноваций и технологий (DSIT) в своем заявлении сказал, что «существующий в Великобритании режим авторского права и ИИ сдерживает творческие индустрии, медиа и сектор ИИ от реализации их максимального потенциала — и так продолжаться не может. Именно поэтому мы проводим консультации по новому подходу, который защищает интересы как разработчиков ИИ, так и правообладателей, и предлагает решение, позволяющее процветать и тем, и другим. Мы активно взаимодействовали с этими секторами и будем продолжать это делать».





