Концертное видео STEVE HACKETT



STEVE HACKETT 17 января выпустит новый концертный релиз, Live Magic At Trading Boundaries, фрагмент из которого, "Jacuzzi", доступен ниже:



"Improv"

"Blood On The Rooftops"

"The Barren Land"

"Black Light"

"Horizons"

"Jacuzzi"

"Supper’s Ready" (Excerpt)

"After The Ordeal"

"Hairless Heart"

"Jazz On A Summer’s Night"

"Gnossienne No. 1"

"Walking Away From Rainbows"

"Poulenc Organ Concerto" (excerpt)

"The Red Flower Of Tai Chi Blooms Everywhere"

"Hands Of The Priestess"

"Memory Lane"

"Only Happy When It Rains"

"Ace Of Wands"

"The Journey"







просмотров: 52