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STEVE HACKETT переиздает альбомы



STEVE HACKETT совместно с InsideOutMusic переиздаст свой каталог и первым релизом станет августовское переиздание альбома Bay Of Kings & Momentum.



Steve: «Моя любовь к классической гитаре начала проявляться в Bay Of Kings и Momentum, продемонстрировавших другую сторону звучания гитары. Это была противоположность рок-н-роллу... Более романтичный и личный подход, на который уже намекали как музыка Genesis, так и мои сольные работы. Я горжусь тем, что эти альбомы обретают вторую жизнь».







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