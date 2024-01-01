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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 34
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 32
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 14
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 13
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Steve Hackett

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2 июн 2024 : 		 STEVE HACKETT переиздает альбомы

14 май 2024 : 		 STEVE HACKETT об уходе из GENESIS: «Нет никаких сомнений в том, что я принял правильное решение»

17 апр 2024 : 		 STEVE HACKETT попал в больницу

9 фев 2024 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

4 фев 2024 : 		 STEVE HACKETT о GENESIS

12 янв 2024 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

21 дек 2023 : 		 STEVE HACKETT: «Мне не противен тяжёлый металл»

4 дек 2023 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

18 ноя 2023 : 		 STEVE HACKETT выпустит альбом зимой

22 июл 2023 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

11 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

4 июл 2022 : 		 STEVE HACKETT выпустит новый релиз осенью

27 авг 2021 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

30 июл 2021 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

5 июл 2021 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

18 июн 2021 : 		 Новый альбом STEVE HACKETT выйдет осенью

10 янв 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

22 дек 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

22 ноя 2020 : 		 STEVE HACKETT представил новое видео

7 ноя 2020 : 		 STEVE HACKETT выпускает акустический альбом

27 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

7 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

15 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза STEVE HACKETT

10 июн 2020 : 		 Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет на виниле

8 май 2020 : 		 STEVE HACKETT выпустит автобиографию
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STEVE HACKETT переиздает альбомы



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STEVE HACKETT совместно с InsideOutMusic переиздаст свой каталог и первым релизом станет августовское переиздание альбома Bay Of Kings & Momentum.

Steve: «Моя любовь к классической гитаре начала проявляться в Bay Of Kings и Momentum, продемонстрировавших другую сторону звучания гитары. Это была противоположность рок-н-роллу... Более романтичный и личный подход, на который уже намекали как музыка Genesis, так и мои сольные работы. Я горжусь тем, что эти альбомы обретают вторую жизнь».

STEVE HACKETT Announces Reissues Of His Classical Catalogue; Bay Of Kings & Momentum Out In August; Video Trailer




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