31 дек 2018



LOU GRAMM уходит со сцены



Оригинальный вокалист FOREIGNER LOU GRAMM объявил о своем уходе со сцены.



«Только что говорил с моей женой и рядом людей из музыкального бизнеса... Ты очень радуешься, когда только начинаешь в этом бизнесе, но ты должен быть достаточно умен, чтобы знать, когда стоит уйти. И я просто ощущаю, что мне настал момент сделать этот шаг».



На 2019 год у Gramm'a запланировано несколько мероприятий, например с John'ом Payne'ом (ASIA) под вывеской THE ROCK PACK, однако выступать с сольной группой музыкант больше не планирует.



















+0 -0









просмотров: 114

