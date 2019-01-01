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The Lou Gramm Band

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|||| 31 дек 2018

LOU GRAMM уходит со сцены



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Оригинальный вокалист FOREIGNER LOU GRAMM объявил о своем уходе со сцены.

«Только что говорил с моей женой и рядом людей из музыкального бизнеса... Ты очень радуешься, когда только начинаешь в этом бизнесе, но ты должен быть достаточно умен, чтобы знать, когда стоит уйти. И я просто ощущаю, что мне настал момент сделать этот шаг».

На 2019 год у Gramm'a запланировано несколько мероприятий, например с John'ом Payne'ом (ASIA) под вывеской THE ROCK PACK, однако выступать с сольной группой музыкант больше не планирует.



LOU GRAMM Says It's 'Time' For Him To 'Walk Away' From Touring As A Solo Artist






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