LOU GRAMM уходит со сцены

Оригинальный вокалист FOREIGNER LOU GRAMM объявил о своем уходе со сцены.
«Только что говорил с моей женой и рядом людей из музыкального бизнеса... Ты очень радуешься, когда только начинаешь в этом бизнесе, но ты должен быть достаточно умен, чтобы знать, когда стоит уйти. И я просто ощущаю, что мне настал момент сделать этот шаг».
На 2019 год у Gramm'a запланировано несколько мероприятий, например с John'ом Payne'ом (ASIA) под вывеской THE ROCK PACK, однако выступать с сольной группой музыкант больше не планирует.
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