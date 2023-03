сегодня



LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER



LOU GRAMM принял участие в рамках Rock Legends Cruise X, видео с этого выступления доступно ниже.



Сет-лист:



"Long, Long Way From Home"

"Head Games"

"That Was Yesterday"

"Blue Morning, Blue Day"

"Double Vision"

"Cold As Ice"

"Feels Like The First Time"

"Just Between You And Me"

"Midnight Blue"

"I Want To Know What Love Is"

"Juke Box Hero"

"Urgent"

"Hot Blooded"







+0 -0



просмотров: 201