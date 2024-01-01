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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
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Lou Gramm

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LOU GRAMM не жалеет об уходе из FOREIGNER



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LOU GRAMM в недавнем интервью прокомментировал свой уход из FOREIGNER:

«В конце 1990-х — начале 2000-х мы с Mick'ом начали сочинять. И мы работали над несколькими очень хорошими идеями... Я думаю, у нас было около семи готовых песен. Мы надеялись закончить ещё три или четыре песни и выпустить новый альбом FOREIGNER после десятилетнего перерыва. Мы также гастролировали. Мы играли на концерте под названием "Night Of The Proms" [в октябре 2002 года] в Брюсселе, Бельгия, и у них была огромная крытая теннисная арена, где одновременно могли проходить четыре теннисных матча. Она вмещала 80 000 человек. И после этой серии выступлений я покинул группу... Мне просто надоело».

Lou сказал о напряжённых отношениях между ним и Mick'ом Jones'ом, которое привело к его уходу из FOREIGNER:

«Mick — основатель группы, он её лидер, но он изменился со временем, и он стал подавлять мой творческий потенциал. "Просто пой свои партии, Lou". И после того, как я участвовал в создании почти каждой хитовой песни, которую группа выпустила за 20 с лишним лет, он свёл весь мой вклад к нетворческой роли, к роли просто певца, и это было мне не по душе. Поэтому после "Night Of The Proms" мы все полетели обратно в Штаты, и я сообщил менеджменту, что покидаю группу. Они спросили: "Почему? Что может быть не так? Всё же хорошо". Я ответил: "Всё не очень хорошо. Меня отстраняют от творчества, а это очень важно для меня. Я не просто певец. Я автор песен и всегда им был, даже до FOREIGNER". И я ушёл из группы. И с тех пор я ни разу не пожалел об этом».




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