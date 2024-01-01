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*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 26
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The Lou Gramm Band

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22 апр 2009 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER дебютирует в новой группе
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LOU GRAMM: «Пора завязывать»



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В новом интервью вокалист FOREIGNER Lou Gramm подтвердил, что 2024-й станет для него последним годом выступлений:

«Я занимаюсь этим — Господи — уже почти 50 лет, и я хотел бы обратить внимание на свою семью, свои масл-кары и просто наслаждаться жизнью, зная, что я лягу спать в своей собственной постели.

Это должно случиться. Я всё откладывал и откладывал это. Мне по-прежнему нравится выступать, но когда ты занимаешься этим так долго, как я, путешествия — это самое худшее. Они выматывают. И это признак того, что ты стареешь».

Gramm также рассказал, что планирует выпустить новый студийный альбом в этом году:

«У меня есть идеи песен и фрагменты из моих записей первого, второго сольного альбомов и проекта SHADOW KING. Когда вы выпускаете альбом и у вас есть 10 песен, вы можете записать 13 и выбрать 10 лучших. И тогда остаются три песни, с которыми вы не знаете, что делать. А годы идут. Или, может быть, это не до конца готовые песни. Может быть, на альбоме 10 песен, и есть пара песен, которые вы начали, а когда альбом был выпущен, вы просто забыли о них. Так что когда я хотел выпустить новый альбом, у меня тоже были только что написанные песни, но я начал перебирать кассеты в своём шкафу и слушать вещи 25–30-летней давности, и идеи были потрясающими. Так что я начал работу над ними давно и закончил около двух лет назад».




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