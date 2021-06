сегодня



Вышел сборник LOU GRAMM



HNE Recordings Ltd выпустили тройную компиляцию LOU GRAMM'а "Questions And Answers: The Atlantic Anthology 1987-1989", в которую вошли следующие треки:



Disc One: Ready Or Not (1987)



01. Ready Or Not



02. Heartache



03. Midnight Blue



04. Time



05. If I Don't Have You



06. She's Got To Know



07. Arrow Thru Your Heart



08. Until I Make You Mine



09. Chain Of Love



10. Lover Come Back



Disc Two: Long Hard Look (1989)



01. Angel With A Dirty Face



02. Just Between You And Me



03. Broken Dreams



04. True Blue Love



05. I'll Come Running



06. Hangin' On My Hip



07. Warmest Rising Sun



08. Day One



09. I'll Know When It's Over



10. Tin Soldier



Disc Three: Single Versions / Questions And Answers (1987-89)



01. Lost In The Shadows (The Lost Boys) (Vocal Edit)



02. Lost In The Shadows (The Lost Boys) (Vocal Lp Version)



03. Ready Or Not (Rock Remix)



04. Ready Or Not (Extended Dance Mix)



05. Ready Or Not (Instrumental Remix)



06. Midnight Blue (Extended Remix)



07. True Blue Love (Edit)



08. Questions And Answers (Unbanded – Promo Interview Album)













