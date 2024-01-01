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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
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Lou Gramm

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LOU GRAMM о вокалисте GUNS N' ROSES



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LOU GRAMM в программе "Appetite for Distortion" ответил на вопрос о том, как он отреагировал на GUNS N' ROSES, когда впервые их услышал:

«Я подумал, что музыка была очень хорошей, ровно настолько небрежной, чтобы отметить, что они играли очень спонтанно. И это была очень хорошая музыка, честно говоря, и я считаю, что песни тоже были хорошими. Голос Axl'а — у него был большой диапазон, но я мог сказать, потому что они много гастролировали, я мог сказать, что он портит свои голосовые связки просто по тому, как именно он пел. И я знаю, что, когда я пою, к концу вечера некоторые из моих высоких нот начинают понемногу просаживаться. Вы должны уважать особенности своего голоса, и когда он устает, если вы продолжаете давить на него на таком уровне, голос повреждается, и вам не стоит вообще петь в ближайшие шесть месяцев. Ваш ЛОР скажет вам, что связкам нужен отдых и время, чтобы вылечиться и снова стать эластичными, потому что во многих случаях, когда вы поете слишком часто и слишком сильно, на них образуются так называемые наросты, которые похожи на маленькие крошечные твердые мозоли. И когда вы пытаетесь спеть ноту, выходит воздух, а не нота».




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