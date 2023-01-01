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Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»



В рамках недавней беседы с вокалистом FOREIGNER Kelly Hansen'ом у него спросили, обсуждалось ли приглашение Lou Gramm'a на концерты финального тура группы, на что он ответил:



«Дверь всегда открыта для всех оригинальных участников, всех оставшихся в живых членов группы, чтобы они могли приехать и сыграть с нами. Я поощряю это, и мне это очень нравится. Мне всегда нравилось работать с этими людьми и уважать все, чего они достигли, хотя иногда это бывает не всегда взаимно, и я понимаю, почему. Потому что если ты тот самый человек, который изначально создал этот материал, а теперь его делает кто-то другой, а ты уже нет... я понимаю. Но я лишь пытаюсь продлить наследие и представить эти песни настолько верно, насколько могу, и я не пытаюсь никого обидеть. Я просто пытаюсь делать свое дело».







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