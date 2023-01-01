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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 97
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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The Lou Gramm Band

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| - |

|||| сегодня

Видео с выступления LOU GRAMM



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Видео с выступления LOU GRAMM'a, которое состоялось в рамках Rock Legends Cruise X, доступно для просмотра ниже.




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