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LOU GRAMM о своём уходе



В недавнем разговоре с WXXI LOU GRAMM рассказал о причинах своего ухода со сцены:



«Когда я ушёл из FOREIGNER в 2003 году, я собрал свою команду и играл с разными версиями группы, то чаще, то реже, до последнего месяца. И я решил, что после 45 лет этого занятия, с учётом того, что у меня малышка, я хочу больше времени проводить дома с женой Robyn и нашей маленькой дочкой Luciana. Ей год и три месяца. Она милая рыжуля, находиться с ней рядом — настоящее удовольствие».



На вопрос о том, тяжело ли далось это решение, Lou ответил:



«Знаете что? Я думал, что будет тяжело. Но я поговорил с рядом профессиональных спортсменов, и они сказали мне, что понимали, когда приходит время. И это не всегда было связано с тем, что их навыки пошли на убыль, просто они понимали, что настал момент для перемен.



Но я не говорю о своём полном уходе со сцены, я буду время от времени играть с FOREIGNER, у меня шоу в качестве гостевого вокалиста с ASIA. И будут ещё какие-то темы, которые постоянно возникают то там, то тут. Есть всякие оркестровые проекты, которые играют твои хиты, и ты можешь быть с ними. Я занимаюсь подобным по всей Европе — они катают подобное по Европе уже лет двадцать — и просто завораживает то, насколько это интересно звучит. Очень интересное звучание в таком варианте приобретают "Juke Box Hero" или на "Cold As Ice". Тяжёлый саунд отлично гармонирует со струнными».



Так что музыкант пообещал в скором времени выпустить что-то новое, у него есть тринадцать песен разной степени готовности.











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