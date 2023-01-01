Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
*KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Кл... 15
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
*Поставь логотип SLAYER на любимое мясо 13
*Drum-cam от SEPULTURA 12
*ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать б... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
[= ||| все новости группы



*

The Lou Gramm Band

*



29 авг 2023 : 		 LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»

10 мар 2023 : 		 LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER

28 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления LOU GRAMM

16 авг 2022 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

5 июн 2021 : 		 Вышел сборник LOU GRAMM

30 дек 2019 : 		 LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»

18 янв 2019 : 		 LOU GRAMM о своём уходе

31 дек 2018 : 		 LOU GRAMM уходит со сцены

6 окт 2015 : 		 LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году

19 авг 2015 : 		 LOU GRAMM планирует ЕР

22 апр 2009 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER дебютирует в новой группе
| - |

|||| сегодня

LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»



zoom
В новом интервью для радиостанции WBAB бывшему вокалисту FOREIGNER Lou Gramm'y был задан вопрос о том, увидят ли свет ранее не издававшиеся песни, написанные им в соавторстве с основателем FOREIGNER Mick'ом Jones'ом, на что он ответил:

«Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет. И я надеюсь, что они не выйдут с кем-то другим, кто споёт их, что всегда возможно, я думаю.

Это по-настоящему очень хорошие идеи. В тот момент мы с Mick'ом были на одном уровне, на одной волне. И наши отношения в области сочинительства были прочными. И я считаю, что идеи этих песен — одни из лучших, которые мы когда-либо сочиняли вместе».

Что касается того, у кого есть оригиналы песен, над которыми он работал с Mick'ом, Lou сказал:

«Я разговаривал с менеджером FOREIGNER, и он упомянул мне, что Mick не может найти свою копию идей песен. Тогда я сказал ему, что у меня есть две, и послал ему одну из своих. Ну а вторая, которую я считал своей копией, оказалась совсем другой. Так что теперь у Mick'a есть копия песен, а у меня нет. Я спросил менеджера, может ли он сделать мне копию, и он ответил: "Посмотрим". Так что всё обернулось так, что я отдал Мику свою копию, а теперь у меня нет ничего. И они явно не хотят мне её отдавать. У меня была единственная копия, и я был готов и послал её Mick'у. Теперь я не могу получить её назад, когда она мне нужна.

Такое не должно было случиться после стольких лет совместной работы. И если эти песни когда-нибудь увидят свет с моим участием, я должен иметь свой экземпляр, не так ли?»

По словам Gramm'a, неизданные песни FOREIGNER «не так уж далеки от завершения»:

«Я полагаю, что есть восемь или девять песен. И можно выпустить альбом с восемью или девятью песнями — не обязательно, чтобы это были 10 или 11 треков. Просто их нужно немного отшлифовать. И я думаю, что они уже почти готовы. В зависимости от того, на каком лейбле он будет выпущен, если раскрутка будет хорошей, я считаю, что может получиться отличный альбом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 181

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом