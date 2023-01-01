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LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»



В новом интервью для радиостанции WBAB бывшему вокалисту FOREIGNER Lou Gramm'y был задан вопрос о том, увидят ли свет ранее не издававшиеся песни, написанные им в соавторстве с основателем FOREIGNER Mick'ом Jones'ом, на что он ответил:



«Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет. И я надеюсь, что они не выйдут с кем-то другим, кто споёт их, что всегда возможно, я думаю.



Это по-настоящему очень хорошие идеи. В тот момент мы с Mick'ом были на одном уровне, на одной волне. И наши отношения в области сочинительства были прочными. И я считаю, что идеи этих песен — одни из лучших, которые мы когда-либо сочиняли вместе».



Что касается того, у кого есть оригиналы песен, над которыми он работал с Mick'ом, Lou сказал:



«Я разговаривал с менеджером FOREIGNER, и он упомянул мне, что Mick не может найти свою копию идей песен. Тогда я сказал ему, что у меня есть две, и послал ему одну из своих. Ну а вторая, которую я считал своей копией, оказалась совсем другой. Так что теперь у Mick'a есть копия песен, а у меня нет. Я спросил менеджера, может ли он сделать мне копию, и он ответил: "Посмотрим". Так что всё обернулось так, что я отдал Мику свою копию, а теперь у меня нет ничего. И они явно не хотят мне её отдавать. У меня была единственная копия, и я был готов и послал её Mick'у. Теперь я не могу получить её назад, когда она мне нужна.



Такое не должно было случиться после стольких лет совместной работы. И если эти песни когда-нибудь увидят свет с моим участием, я должен иметь свой экземпляр, не так ли?»



По словам Gramm'a, неизданные песни FOREIGNER «не так уж далеки от завершения»:



«Я полагаю, что есть восемь или девять песен. И можно выпустить альбом с восемью или девятью песнями — не обязательно, чтобы это были 10 или 11 треков. Просто их нужно немного отшлифовать. И я думаю, что они уже почти готовы. В зависимости от того, на каком лейбле он будет выпущен, если раскрутка будет хорошей, я считаю, что может получиться отличный альбом».







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