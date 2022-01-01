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Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»
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Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»
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с
по
Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»
32
Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака
23
Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»
21
Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал...
16
Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт...
14
все новости группы
The Lou Gramm Band
США
-
http://www.lougramm.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/lougrammofficial
16 авг 2022
:
LOU GRAMM исполняет FOREIGNER
5 июн 2021
:
Вышел сборник LOU GRAMM
30 дек 2019
:
LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»
18 янв 2019
:
LOU GRAMM о своём уходе
31 дек 2018
:
LOU GRAMM уходит со сцены
6 окт 2015
:
LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году
19 авг 2015
:
LOU GRAMM планирует ЕР
22 апр 2009
:
Бывший вокалист FOREIGNER дебютирует в новой группе
сегодня
LOU GRAMM исполняет FOREIGNER
Видео исполнения LOU GRAMM классических хитов FOREIGNER в рамках выступления на Ozark Empire Fair, Springfield, Missouri, доступно для просмотра ниже.
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Рецензии
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Сообщений нет