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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 32
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*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули» 10
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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 32
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
[= ||| все новости группы



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The Lou Gramm Band

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|||| сегодня

LOU GRAMM исполняет FOREIGNER



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Видео исполнения LOU GRAMM классических хитов FOREIGNER в рамках выступления на Ozark Empire Fair, Springfield, Missouri, доступно для просмотра ниже.


















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