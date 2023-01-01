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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
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The Lou Gramm Band

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LOU GRAMM о своем заболевании



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LOU GRAMM в интервью 97.1 FM The Drive рассказал о том, что более 25 лет назад у него была диагностирована опухоль головного мозга, называемая краниофарингиомой. Хотя опухоль оказалась доброкачественной, в результате проведенной операции был сильно поврежден гипофиз пациента, что привело к резкому увеличению веса и вынудило его в течение года не выходить на сцену.

«У меня начались сильные головные боли и кратковременная потеря памяти. Поначалу я не мог договориться с кем-либо об операции, поскольку опухоль была расположена в таком месте и была настолько сложной, что обычная операция была бы просто смертным приговором. Поэтому я обратился к двум или трем врачам, сделал МРТ, и все они сказали мне, что я должен привести свои дела в порядок. Я словно погрузился в шоковое состояние. Поэтому я вернулся из Нью-Йорка в Рочестер, чтобы привести свои дела в порядок».




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