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LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»



LOU GRAMM в недавней беседе ответил на вопрос, не думал ли он продать права на свой каталог и записи:



«Это приходило мне в голову. Мне звонили компании и люди, спрашивали, не хочу ли я продать свою часть песен FOREIGNER. И я не особо задумывался об этом, но размышлял об этом. Я не знаю, может быть, в будущем песни не будут стоить так много, — может быть, сейчас самое время сделать это, если вы собираетесь это сделать. Я не уверен в этом, но я хочу оставить это творчество и любые доходы, которые оно принесёт, моим детям... И это навсегда останется в их жизни и в жизни их детей, это будет память об их отце».



Он также рассказал о своём недавнем заявлении о том, что 2024 год станет для него последним годом гастрольной деятельности:



«Мне по-прежнему нравится выступать, но сейчас, когда я уже не тот мальчишка, каким был раньше, это сложнее, напряжённее. И во многом это связано с тем, какими стали путешествия. Это просто смешно. Раньше было так просто долететь из одного города в другой. Теперь же рейсы отменяют без всякой причины, и люди оказываются в затруднительном положении. У меня были рейсы, где я бронировал место в первом классе, а в итоге оказывался в хвосте самолёта рядом с туалетом, просто потому что, когда мне выдали посадочный талон, он оказался не тем, который я бронировал. Но тут уж либо занимать это место, либо опоздать на рейс и, возможно, пропустить шоу. Так что я сажусь очень неохотно и весь полёт просто сижу на месте, потому что раньше авиакомпании были очень профессиональными и хорошо разбирались в своём деле, а теперь всё кажется перевёрнутым с ног на голову, и я не вижу никаких причин для происходящего. Поэтому я просто предпочитаю не путешествовать».







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