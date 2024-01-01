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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 23
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
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Lou Gramm

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14 июл 2024 : 		 LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»

25 апр 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

9 апр 2024 : 		 LOU GRAMM: «Если ты умен, то понимаешь, когда надо заканчивать»

8 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об отношениях с MICK'ом JONES'ом

1 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об уходе на пенсию

16 мар 2024 : 		 LOU GRAMM: «Пора завязывать»

24 янв 2024 : 		 LOU GRAMM исполнил классику FOREIGNER

28 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM о своем заболевании

2 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM исполнил FOREIGNER вместе с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

24 окт 2023 : 		 LOU GRAMM о песне FOREIGNER "I Want To Know What Love Is": «Я не получил ни цента»

29 авг 2023 : 		 LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»

10 мар 2023 : 		 LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER

28 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления LOU GRAMM

16 авг 2022 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

5 июн 2021 : 		 Вышел сборник LOU GRAMM

30 дек 2019 : 		 LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»

18 янв 2019 : 		 LOU GRAMM о своём уходе

31 дек 2018 : 		 LOU GRAMM уходит со сцены

6 окт 2015 : 		 LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году

19 авг 2015 : 		 LOU GRAMM планирует ЕР

22 апр 2009 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER дебютирует в новой группе
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|||| сегодня

LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»



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LOU GRAMM в недавней беседе ответил на вопрос, не думал ли он продать права на свой каталог и записи:

«Это приходило мне в голову. Мне звонили компании и люди, спрашивали, не хочу ли я продать свою часть песен FOREIGNER. И я не особо задумывался об этом, но размышлял об этом. Я не знаю, может быть, в будущем песни не будут стоить так много, — может быть, сейчас самое время сделать это, если вы собираетесь это сделать. Я не уверен в этом, но я хочу оставить это творчество и любые доходы, которые оно принесёт, моим детям... И это навсегда останется в их жизни и в жизни их детей, это будет память об их отце».

Он также рассказал о своём недавнем заявлении о том, что 2024 год станет для него последним годом гастрольной деятельности:

«Мне по-прежнему нравится выступать, но сейчас, когда я уже не тот мальчишка, каким был раньше, это сложнее, напряжённее. И во многом это связано с тем, какими стали путешествия. Это просто смешно. Раньше было так просто долететь из одного города в другой. Теперь же рейсы отменяют без всякой причины, и люди оказываются в затруднительном положении. У меня были рейсы, где я бронировал место в первом классе, а в итоге оказывался в хвосте самолёта рядом с туалетом, просто потому что, когда мне выдали посадочный талон, он оказался не тем, который я бронировал. Но тут уж либо занимать это место, либо опоздать на рейс и, возможно, пропустить шоу. Так что я сажусь очень неохотно и весь полёт просто сижу на месте, потому что раньше авиакомпании были очень профессиональными и хорошо разбирались в своём деле, а теперь всё кажется перевёрнутым с ног на голову, и я не вижу никаких причин для происходящего. Поэтому я просто предпочитаю не путешествовать».




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