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Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Raven

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16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе

6 янв 2019 : 		 Новое видео RAVEN

7 ноя 2018 : 		 Концертный альбом RAVEN выйдет зимой

17 май 2017 : 		 Барабанщик не присоединится к RAVEN

14 окт 2015 : 		 RAVEN в Словении

11 окт 2015 : 		 Фронтмен RAVEN: "Дет-металл - неприятная музыка!"

23 апр 2015 : 		 Новое видео RAVEN

23 апр 2015 : 		 Новая песня RAVEN
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|||| 16 дек 2024

RAVEN готовят ЕР



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RAVEN сообщили о том, что 14 февраля будет выпущен новый ЕР, "Can't Take Away The Fire":

«Невероятная реакция на наш последний альбом «All Hell's Breaking Loose» подтолкнула нас к еще более упорной работе на «соляных копях» по написанию песен. Чтобы показать, куда мы движемся, мы собрали для вас EP из пяти совершенно новых песен (плюс бонус-треки), которые просто....... ВЕЛИКОЛЕПНЫ!!! Мы надеемся, что вам понравится наш вклад в дело глобального потепления!»




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