RAVEN готовят ЕР



RAVEN сообщили о том, что 14 февраля будет выпущен новый ЕР, "Can't Take Away The Fire":



«Невероятная реакция на наш последний альбом «All Hell's Breaking Loose» подтолкнула нас к еще более упорной работе на «соляных копях» по написанию песен. Чтобы показать, куда мы движемся, мы собрали для вас EP из пяти совершенно новых песен (плюс бонус-треки), которые просто....... ВЕЛИКОЛЕПНЫ!!! Мы надеемся, что вам понравится наш вклад в дело глобального потепления!»







