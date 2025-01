Видео с текстом от RAVEN

сегодня



RAVEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Can’t Take Away The Fire", которая взята из вышедшего 14 февраля юбилейного ЕР "Can’t Take Away The Fire":



"Black And Blue"

"Power Hungry"

"Can’t Take Away The Fire"

"Gimme A Lie"

"The Wreckage"

"The Power" (Live In Clifton, New Jersey, 2022)

"Architect Of Fear" (Live In Erlangen, Germany, 1991)

"Don’t Need Your Money" (Live In Amsterdam, Netherlands, 1984)







