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Raven

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RAVEN планируют бокс-сет All For One



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Участники RAVEN в одном из недавних интервью сообщили, что готовят расширенную версию третьего альбома:

«В этом году группе исполняется 50 лет, а этому альбому - 41 год. Мы выпустили этот альбом, и он произвел впечатление, и в некотором смысле мы все еще соревнуемся с ним, мы противостоим истории этой пластинки. Для нас All For One стал своего рода первым шагом в США. All For One — это основополагающая запись, третья пластинка. Это настоящая проба того, кто мы есть, и это нисколько не умаляет значения других наших альбомов. И, конечно, заглавный трек, «All for one, one for all». Мы как будто общаемся с людьми, которые приходят к нам. Мы все вместе. Я до сих пор с нежностью вспоминаю эту пластинку. Мы готовим бокс-сет для этой пластинки. В нем будет понемногу всего, но также в него войдет много редких вещей, которые выходят за рамки этого альбома».

RAVEN To Release Box Set Edition Of All For One Album; Video Interview




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