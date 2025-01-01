Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 28
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON 21
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
[= ||| все новости группы



*

Raven

*



19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе

6 янв 2019 : 		 Новое видео RAVEN

7 ноя 2018 : 		 Концертный альбом RAVEN выйдет зимой

17 май 2017 : 		 Барабанщик не присоединится к RAVEN

14 окт 2015 : 		 RAVEN в Словении

11 окт 2015 : 		 Фронтмен RAVEN: "Дет-металл - неприятная музыка!"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»



zoom
JOHN GALLAGHER в интервью WRIF поделился воспоминанием о выступлениях с METALLICA в 1983 и 1984 годах:

«Они были хороши. Они были энергичны. Они были похожи на банду, что всегда привлекательно, потому что мы, пожалуй, тоже были похожи на банду. У них не было того менталитета, когда один парень создаёт группу, вешает объявления и набирает кучу наёмных работников. Ничего подобного не было. Они были бандой. Но если бы меня спросили: "Станут ли они величайшей группой лет через 10?", я бы ответил: "Нет, без шансов". И, честно говоря, группа, о которой можно было бы сказать такое, не существовала ещё как минимум год, потому что они по-настоящему изменились на второй пластинке. Они показали зрелость, широту взглядов и способность играть разнообразно, а не просто играть быстро на протяжении всего альбома. Так что они учились, впитывали всё и работали над собой.

Во время тура они сказали нам: "Нам нравится ваш альбом "All For One", потому что вы расширили своё звучание без ущерба для себя". А я такой: "Наверное, так и есть. Хорошо". Так что они затем сделали примерно то же самое. Они расширили рамки и создали песню "Fade To Black", о которой можно было сказать: "Это действительно круто. Это нечто новое". Несколько медленных песен — всё ещё быстрые есть, но теперь вперемешку.

Мы долго беседовали с James'ом пару лет назад в штаб-квартире METALLICA [в Северной Калифорнии] — мы приезжали туда. Он был очень скромен и сказал: "Я не знаю, как всё это произошло, но мы очень благодарны и польщены, что это случилось. И мы будем продолжать делать всё, что в наших силах". Большего и просить нельзя. И что действительно удивительно, так это то, что со всем уровнем их успеха, и учитывая все вехи, которых они достигли, в личном плане они всё те же самые ребята из 1983 года. Это довольно круто».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом