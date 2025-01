сегодня



Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»



JOHN GALLAGHER в интервью WRIF поделился воспоминанием о выступлениях с METALLICA в 1983 и 1984 годах:



«Они были хороши. Они были энергичны. Они были похожи на банду, что всегда привлекательно, потому что мы, пожалуй, тоже были похожи на банду. У них не было того менталитета, когда один парень создаёт группу, вешает объявления и набирает кучу наёмных работников. Ничего подобного не было. Они были бандой. Но если бы меня спросили: "Станут ли они величайшей группой лет через 10?", я бы ответил: "Нет, без шансов". И, честно говоря, группа, о которой можно было бы сказать такое, не существовала ещё как минимум год, потому что они по-настоящему изменились на второй пластинке. Они показали зрелость, широту взглядов и способность играть разнообразно, а не просто играть быстро на протяжении всего альбома. Так что они учились, впитывали всё и работали над собой.



Во время тура они сказали нам: "Нам нравится ваш альбом "All For One", потому что вы расширили своё звучание без ущерба для себя". А я такой: "Наверное, так и есть. Хорошо". Так что они затем сделали примерно то же самое. Они расширили рамки и создали песню "Fade To Black", о которой можно было сказать: "Это действительно круто. Это нечто новое". Несколько медленных песен — всё ещё быстрые есть, но теперь вперемешку.



Мы долго беседовали с James'ом пару лет назад в штаб-квартире METALLICA [в Северной Калифорнии] — мы приезжали туда. Он был очень скромен и сказал: "Я не знаю, как всё это произошло, но мы очень благодарны и польщены, что это случилось. И мы будем продолжать делать всё, что в наших силах". Большего и просить нельзя. И что действительно удивительно, так это то, что со всем уровнем их успеха, и учитывая все вехи, которых они достигли, в личном плане они всё те же самые ребята из 1983 года. Это довольно круто».







