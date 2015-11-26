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Katatonia

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7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

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4 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA

7 фев 2015 : 		 Тизер нового релиза KATATONIA

10 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA

16 авг 2014 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет в сентябре

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17 апр 2014 : 		 Из KATATONIA ушел барабанщик

23 фев 2014 : 		 KATATONIA рассталась с гитаристом

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15 окт 2013 : 		 Видео с выступления KATATONIA

12 сен 2013 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

20 июн 2013 : 		 KATATONIA пересведут и ремастируют "Viva Emptiness"

17 июн 2013 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет в сентябре
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Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»



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В недавнем интервью для Loud TV гитарист KATATONIA Anders Nyström рассказал о будущем группы:

«Пока ещё рано что-либо говорить об этом. Нам нужно посмотреть на следующий год и определиться, что же делать дальше. Есть много вещей, которые нужно решить, и мы хотим сделать это с нуля. Это может прозвучать драматично, но мы должны сделать всё правильно, или в противном случае мы будем сожалеть об этом позже. Мы продолжаем свою деятельность в течение столь длительного времени, так что нам действительно нужно озаботиться следующим шагом и убедиться, что у нас по-прежнему нужная атмосфера в группе и есть желание продолжать».

В данный момент двое участников KATATONIA — Anders Nyström и Jonas Renkse — играют в дэт-металлической команде BLOODBATH, в октябре выпустившей на Peaceville свой новый альбом "The Arrow Of Satan Is Drawn". Также в состав BLOODBATH входят барабанщик OPETH Martin Axenrot и вокалист PARADISE LOST Nick Holmes.

Anders заявил, что играть дэт-металл для него сейчас — это как вернуться в подростковый возраст, он получает от этого удовольствие: «Это музыка, которой мы наслаждались. Это то, чему мы остались верны, и это никогда не уйдёт. Круто вернуться к этому снова, и мы получаем кучу удовольствия от исполнения этой музыки».



ANDERS NYSTRГ–M On KATATONIA






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