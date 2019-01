сегодня



Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»



В недавнем интервью для Loud TV гитарист KATATONIA Anders Nyström рассказал о будущем группы:



«Пока ещё рано что-либо говорить об этом. Нам нужно посмотреть на следующий год и определиться, что же делать дальше. Есть много вещей, которые нужно решить, и мы хотим сделать это с нуля. Это может прозвучать драматично, но мы должны сделать всё правильно, или в противном случае мы будем сожалеть об этом позже. Мы продолжаем свою деятельность в течение столь длительного времени, так что нам действительно нужно озаботиться следующим шагом и убедиться, что у нас по-прежнему нужная атмосфера в группе и есть желание продолжать».



В данный момент двое участников KATATONIA — Anders Nyström и Jonas Renkse — играют в дэт-металлической команде BLOODBATH, в октябре выпустившей на Peaceville свой новый альбом "The Arrow Of Satan Is Drawn". Также в состав BLOODBATH входят барабанщик OPETH Martin Axenrot и вокалист PARADISE LOST Nick Holmes.



Anders заявил, что играть дэт-металл для него сейчас — это как вернуться в подростковый возраст, он получает от этого удовольствие: «Это музыка, которой мы наслаждались. Это то, чему мы остались верны, и это никогда не уйдёт. Круто вернуться к этому снова, и мы получаем кучу удовольствия от исполнения этой музыки».



















