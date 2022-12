сегодня



Новое видео KATATONIA



Austerity, новое видео группы KATATONIA, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Sky Void of Stars", выход которого запланирован на 20 января на Napalm Records:



01. Austerity

02. Colossal Shade

03. Opaline

04. Birds

05. Drab Moon

06. Author

07. Impermanence (feat. Joel Ekelöf)

08. Sclera

09. Atrium

10. No Beacon To Illuminate Our Fall

11. Absconder (bonus track) http://www.katatonia.com







+0 -0



просмотров: 42