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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 56
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
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Katatonia

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29 янв 2023 : 		 Вскрытие KATATONIA

20 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

4 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

2 дек 2022 : 		 Новое видео KATATONIA

26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

30 мар 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA
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|||| сегодня

Вскрытие KATATONIA



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Napalm Records опубликовал видео, рассказывающее об издании нового альбома KATATONIA "Sky Void Of Stars".

KATATONIA Share Sky Void Of Stars Album Unboxing Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 янв 2023
T
Toney Moon
Вскрытие - это не Katatonia, а Autopsy. Совсем народ неграмотный.

просмотров: 346

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