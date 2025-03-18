KATATONIA рассталась с гитаристом

Группа KATATONIA сообщила, что Anders Nyström больше не является ее членом. Jonas Renkse написал:
«Anders Nyström и я расходимся. Это решение было принято непросто, но для того, чтобы все могли развиваться и двигаться вперед со своими творческими предпочтениями, а также личными графиками, это стало приемлемым вариантом. Мы с Anders'ом основали группу в 1991 году, и его влияние на фирменное звучание неоспоримо. Как бы мрачно это ни звучало, но это еще одно доказательство того, что жизнь встала на пути наших планов. Я желаю ему всего наилучшего в будущем»
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