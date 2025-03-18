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Katatonia

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17 мар 2025 : 		 KATATONIA рассталась с гитаристом

17 июл 2024 : 		 Альбом KATATONIA выйдет на виниле

4 сен 2023 : 		 KATATONIA на виниле

29 янв 2023 : 		 Вскрытие KATATONIA

20 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

4 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

2 дек 2022 : 		 Новое видео KATATONIA

26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA
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|||| 17 мар 2025

KATATONIA рассталась с гитаристом



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Группа KATATONIA сообщила, что Anders Nyström больше не является ее членом. Jonas Renkse написал:

«Anders Nyström и я расходимся. Это решение было принято непросто, но для того, чтобы все могли развиваться и двигаться вперед со своими творческими предпочтениями, а также личными графиками, это стало приемлемым вариантом. Мы с Anders'ом основали группу в 1991 году, и его влияние на фирменное звучание неоспоримо. Как бы мрачно это ни звучало, но это еще одно доказательство того, что жизнь встала на пути наших планов. Я желаю ему всего наилучшего в будущем»



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18 мар 2025
Hellg
Ну это тогда уже всё...
18 мар 2025
m
matthew3833
"Anders Nyström больше не является членом"

просмотров: 194

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