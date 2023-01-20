Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 34
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 19
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 18
*Умер Джефф Бек 17
*OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже е... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 34
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
[= ||| все новости группы



*

Katatonia

*



20 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

4 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

2 дек 2022 : 		 Новое видео KATATONIA

26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

30 мар 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

15 мар 2016 : 		 Трейлер к новому альбому KATATONIA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео KATATONIA



zoom
Opaline, новое видео группы KATATONIA, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Sky Void of Stars", выход которого запланирован на 20 января на Napalm Records:

01. Austerity
02. Colossal Shade
03. Opaline
04. Birds
05. Drab Moon
06. Author
07. Impermanence (feat. Joel Ekelöf)
08. Sclera
09. Atrium
10. No Beacon To Illuminate Our Fall
11. Absconder (bonus track)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
Мистер Дудец за синтезатором не понравился, ритм-секция местами тоже (халф-тайм перед припевом и тарелка на слабую долю в нем же), а в остальном хорошо, но предыдущие синглы лучше были.

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом