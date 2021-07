19 июл 2021



Новый релиз KATATONIA появится осенью



KATATONIA выпустят сборник раритетных записей под названием "Mnemosynean" 1 октября на Peaceville Records.



Издание будет включать биографию группы от Eleanor Goodman, тексты к песням и описания треков от Anders'а Nyström'a и Jonas'а Renkse. Обложку создал художник Travis Smith.



Сборник выйдет в виде 2 CD, на чёрном и белом разворотном тройном виниле.



Предзаказ возможен по этому адресу.



Трек-лист (CD split):



Disc 1:



"Vakaren"

"Sistere"

"Wide Awake In Quietus"

"Night Comes Down"

"Second"

"The Act Of Darkening"

"Ashen"

"Sold Heart"

"Displaced"

"Dissolving Bonds"

"Unfurl"

"Code Against The Code"



Disc 2:



"Wait Outside"

"Sulfur"

"March 4"

"O How I Enjoy The Light"

"Help Me Disappear"

"Fractured"

"No Devotion"

"Quiet World"

"Scarlet Heavens"

"In The White" (Urban Dub)

"My Twin" (Opium Dub Version)

"Soil`s Song" (Krister Linder 2012 remix)

"Day And Then The Shade" (Frank Default remix)

"Idle Blood" (Linje 14)

"Hypnone" (Frank Default Hypnocadence mix)







