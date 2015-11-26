KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

«Мы начнем возвращаться к активной деятельности празднованием десятилетия с момента выхода 'Night Is The New Day'. Специально к этому событию, Peaceville 17 мая выпустят делюкс-версию альбома, а мы же отыграем его материал целиком на концертах в мае. Новое издание альбома будет укомплектовано новым оформлением от Travis'a Smith'a, 5.1-звуком и заметками от Dom'a Lawson'a».
Даты выступлений:
May 20 - Luxembourg City, Luxembourg, Rockhal
May 21 - Cologne, Germany, Live Music Hall
May 22 - Berlin, Germany, Columbia Theater
May 23 - Hamburg, Germany, Gruenspan
May 24 - Vosselaar, Belgium, Biebob
May 25 - London, United Kingdom, Islington Assembly Hall
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