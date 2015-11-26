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Katatonia

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21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

30 мар 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

15 мар 2016 : 		 Трейлер к новому альбому KATATONIA

8 мар 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет в мае

11 ноя 2015 : 		 KATATONIA ищут гитариста

10 ноя 2015 : 		 KATATONIA начали запись

4 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA

7 фев 2015 : 		 Тизер нового релиза KATATONIA

10 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA

16 авг 2014 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет в сентябре

13 май 2014 : 		 Акустика от KATATONIA

17 апр 2014 : 		 Из KATATONIA ушел барабанщик

23 фев 2014 : 		 KATATONIA рассталась с гитаристом

9 ноя 2013 : 		 Видео с выступления KATATONIA

15 окт 2013 : 		 Видео с выступления KATATONIA

12 сен 2013 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

20 июн 2013 : 		 KATATONIA пересведут и ремастируют "Viva Emptiness"
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KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'



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KATATONIA разместила следующее сообщение:

«Мы начнем возвращаться к активной деятельности празднованием десятилетия с момента выхода 'Night Is The New Day'. Специально к этому событию, Peaceville 17 мая выпустят делюкс-версию альбома, а мы же отыграем его материал целиком на концертах в мае. Новое издание альбома будет укомплектовано новым оформлением от Travis'a Smith'a, 5.1-звуком и заметками от Dom'a Lawson'a».

Даты выступлений:

May 20 - Luxembourg City, Luxembourg, Rockhal

May 21 - Cologne, Germany, Live Music Hall

May 22 - Berlin, Germany, Columbia Theater

May 23 - Hamburg, Germany, Gruenspan

May 24 - Vosselaar, Belgium, Biebob

May 25 - London, United Kingdom, Islington Assembly Hall



KATATONIA To Celebrate 10th Anniversary Of




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