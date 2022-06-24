KATATONIA на Napalm Records

«Поскольку KATATONIA вот-вот вступят в новую главу в своей истории, мы уверены, что путь группы продолжится вместе с нашим новым лейблом Napalm Records».
Томас Казер (Napalm Records) о подписании контракта:
«KATATONIA была одной из самых влиятельных металл-групп, постоянно прогрессирующей на протяжении всей своей карьеры. Сотрудничество с такой культовой группой — мечта любого музыкального фаната. Мы очень рады работать с ними и их командой!»
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