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KATATONIA на Napalm Records



KATATONIA заключили соглашение с Napalm Records.



Комментарии музыкантов:



«Поскольку KATATONIA вот-вот вступят в новую главу в своей истории, мы уверены, что путь группы продолжится вместе с нашим новым лейблом Napalm Records».



Томас Казер (Napalm Records) о подписании контракта:



«KATATONIA была одной из самых влиятельных металл-групп, постоянно прогрессирующей на протяжении всей своей карьеры. Сотрудничество с такой культовой группой — мечта любого музыкального фаната. Мы очень рады работать с ними и их командой!»







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