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*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 16
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 15
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Katatonia

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24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

30 мар 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

15 мар 2016 : 		 Трейлер к новому альбому KATATONIA

8 мар 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет в мае

11 ноя 2015 : 		 KATATONIA ищут гитариста

10 ноя 2015 : 		 KATATONIA начали запись

4 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA
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KATATONIA на Napalm Records



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KATATONIA заключили соглашение с Napalm Records.

Комментарии музыкантов:

«Поскольку KATATONIA вот-вот вступят в новую главу в своей истории, мы уверены, что путь группы продолжится вместе с нашим новым лейблом Napalm Records».

Томас Казер (Napalm Records) о подписании контракта:

«KATATONIA была одной из самых влиятельных металл-групп, постоянно прогрессирующей на протяжении всей своей карьеры. Сотрудничество с такой культовой группой — мечта любого музыкального фаната. Мы очень рады работать с ними и их командой!»

KATATONIA Signs Worldwide Record Deal With Napalm Records




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24 июн 2022
O
Oloir
Peaceville Records как-то посолиднее были. У Напалма больше мейнстримных групп. Ну, главное, с Nuclear'ом контракт не подписывать.)
24 июн 2022
nwhre
посмотрим чо они там наваяют под напалмом. хотя скорее всего уже

просмотров: 589

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