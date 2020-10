сегодня



Фрагмент нового релиза KATATONIA



Тринадцатого ноября на Peaceville Records состоится выход нового релиза KATATONIA "Dead Air", который будет доступен на виниле и в виде тройного CD/DVD. Основой для него стала запись с трансляции девятого мая из Studio Grondahl, в рамках которой коллектив исполнил двадцать композиций из богатого каталога. За сведение отвечал David Castillo.



Трек-лист Dead Air 2CD + DVD:



Disc 1 - Audio

"Lethean" (Dead Air Session)

"Teargas" (Dead Air Session)

"Serein" (Dead Air Session)

"Deliberation" (Dead Air Session)

"The Winter Of Our Passing" (Dead Air Session)

"Ghost Of The Sun" (Dead Air Session)

"The Racing Heart" (Dead Air Session)

"Soil's Song" (Dead Air Session)

"Old Heart Falls" (Dead Air Session)



Disc 2 - Audio

"Forsaker" (Dead Air Session)

"Tonight's Music" (Dead Air Session)

"In The White" (Dead Air Session)

"Leaders" (Dead Air Session)

"Lacquer" (Dead Air Session)

"Omerta" (Dead Air Session)

"My Twin" (Dead Air Session)

"Unfurl" (Dead Air Session)

"July" (Dead Air Session)

"Evidence" (Dead Air Session)

"Behind The Blood" (Dead Air Session)



Disc 3 - DVD

Same running order & timings as the CDs



Фрагмент из этого релиза, "Behind The Blood", доступен ниже.







