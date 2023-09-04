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Katatonia

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4 сен 2023 : 		 KATATONIA на виниле

29 янв 2023 : 		 Вскрытие KATATONIA

20 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

4 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

2 дек 2022 : 		 Новое видео KATATONIA

26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA
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|||| 4 сен 2023

KATATONIA на виниле



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Peaceville Records отметит тридцатилетие альбома KATATONIA Dance Of December Souls выпуском розового винила.

Side A
“Seven Dreaming Souls”
“Gateways Of Bereavement”
“In Silence Enshrined”
“Without God”
“Elohim Meth”


Side B
“Velvet Thorns (Of Drynwhyl)”
“Tomb Of Insomnia”
“Dancing December”

KATATONIA вЂ“ Dance Of December Souls To Be Reissued On Pink Vinyl To Commemorate 30th Anniversary




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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4 сен 2023
O
Old Nothing
30 лет... Надо переслушать под баночку Балтики...
Like!2
4 сен 2023
Corpsegrinder04
Old Nothing, лучшие два альбома. Этот да следующий. Пойду тоже пару палок жиги лысковской открою, с выходного остались.
  Dislike!1
4 сен 2023
F
Fo0x
Ну 20 из них никуда особо они и не двигались.

просмотров: 442

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