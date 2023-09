4 сен 2023



KATATONIA на виниле



Peaceville Records отметит тридцатилетие альбома KATATONIA Dance Of December Souls выпуском розового винила.



Side A

“Seven Dreaming Souls”

“Gateways Of Bereavement”

“In Silence Enshrined”

“Without God”

“Elohim Meth”





Side B

“Velvet Thorns (Of Drynwhyl)”

“Tomb Of Insomnia”

“Dancing December”







