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Katatonia

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17 июл 2024 : 		 Альбом KATATONIA выйдет на виниле

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29 янв 2023 : 		 Вскрытие KATATONIA

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26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

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19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

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21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA
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Альбом KATATONIA выйдет на виниле



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По случаю 25-летия, четвертый альбом KATATONIA, Tonight's Decision, будет выпущен на специальном виниле:

Side A
“For My Demons”
“I Am Nothing”
“In Death, A Song”
“Strained”
“This Punishment”
“Right Into The Bliss”

Side B
“No Good Can Come Of This”
“Had To (Leave)”
“A Darkness Coming”
“Nightmares By The Sea”
“Black Session”

KATATONIA вЂ“ TonightвЂ™s Decision To Receive Blue Marble Vinyl Reissue To Commemorate 25th Anniversary




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17 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
До сих пор на полюбил этот альбом, хотя первая песня класс.

просмотров: 173

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