Альбом KATATONIA выйдет на виниле



По случаю 25-летия, четвертый альбом KATATONIA, Tonight's Decision, будет выпущен на специальном виниле:



Side A

“For My Demons”

“I Am Nothing”

“In Death, A Song”

“Strained”

“This Punishment”

“Right Into The Bliss”



Side B

“No Good Can Come Of This”

“Had To (Leave)”

“A Darkness Coming”

“Nightmares By The Sea”

“Black Session”







