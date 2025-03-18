18 мар 2025



ANDERS NYSTRÖM подтвердил уход из KATATONIA



ANDERS NYSTRÖM опубликовал следующее сообщение:



«Печально, но факт.



Настало время сообщить, что пути, которые мы с Jonas'ом выбрали для KATATONIA и для себя, стали слишком широкими и далёкими друг от друга, и в результате наше долгосрочное сотрудничество подошло к концу.



Поскольку мы с ним — дуэт, основавший KATATONIA почти 35 лет назад, и благодаря тому, что нам удалось зайти так далеко, неизбежно, что наследие нашей группы будет продолжать играть огромную роль для нас обоих и всегда будет жить, хотя и в другом виде, будь то наше прошлое, будущее или множество глав между ними.

У каждого из нас есть свои предпочтения и разный уровень оценки ранней, средней или поздней эпохи KATATONIA, но, похоже, готовность принять их все, чтобы почтить нашу историю живыми выступлениями, к сожалению, не увенчалась успехом. Нет нужды говорить, что я по-прежнему люблю ВСЕ наши альбомы, но, поскольку ранним материалом пренебрегали так много лет, ощущение "незаконченного дела" со стилем, который уходит корнями далеко в прошлое, становится всё сильнее и сильнее. Я чувствую, что песни из нашей ранней и средней дискографии заслуживают такого же признания и такого же внимания к нашему концертному репертуару — важнейшему материалу, ведь прошлое всегда должно быть живым! К сожалению, эта дверь была закрыта, и всё, что мы делали до начала тысячелетия, осталось в пустоте.



Как было заявлено, с уходом одного из нас KATATONIA могла и должна была быть взаимно упокоена, с полной свободой для продолжения в любом желаемом направлении под новым именем. Но теперь, когда Jonas набрал в группу новых участников и движется дальше в своём собственном направлении, мне больше не нужно ждать и смотреть, в какую сторону дует ветер, чтобы войти в эту пустоту и ухватиться за то, что было брошено. В конце концов наследие KATATONIA покоится на обоих концах временной шкалы.



Что бы ни случилось, я хотел бы поблагодарить Jonas'a и остальных моих бывших коллег за невероятную поездку, в которой мы были вместе на протяжении четырёх захватывающих десятилетий.



Желаю счастья!»





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