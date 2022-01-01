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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 28
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 18
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
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Katatonia

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26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле

26 июн 2019 : 		 Участники KATATONIA рассказали об окончании перерыва и о текущем туре

21 фев 2019 : 		 KATATONIA отметит юбилей 'Night Is The New Day'

7 янв 2019 : 		 Гитарист KATATONIA о будущем группы: «Есть много вещей, которые предстоит решить»

18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

30 мар 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

15 мар 2016 : 		 Трейлер к новому альбому KATATONIA

8 мар 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет в мае

11 ноя 2015 : 		 KATATONIA ищут гитариста

10 ноя 2015 : 		 KATATONIA начали запись
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|||| 26 окт 2022

Новая песня KATATONIA



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"Atrium", новая песня группы KATATONIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sky Void of Stars", выход которого запланирован на 20 января на Napalm Records:

01. Austerity
02. Colossal Shade
03. Opaline
04. Birds
05. Drab Moon
06. Author
07. Impermanence (feat. Joel Ekelöf)
08. Sclera
09. Atrium
10. No Beacon To Illuminate Our Fall
11. Absconder (bonus track)




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