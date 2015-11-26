Новое видео THE END MACHINE

"Alive Today", новое видео группы THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 22 февраля:
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