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The End Machine

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-
| - |
|||| 11 янв 2019

Новое видео THE END MACHINE



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"Alive Today", новое видео группы THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 22 февраля:

01. Leap Of Faith

02. Hold Me Down

03. No Game

04. Bulletproof

05. Ride It

06. Burn The Truth

07. Hard Road

08. Alive Today

09. Line Of Division

10. Sleeping Voices

11. Life Is Love Is Music



THE END MACHINE Feat. JEFF PILSON, GEORGE LYNCH, MICK BROWN, ROBERT MASON: 'Alive Today' Video






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