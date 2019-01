11 янв 2019



Новое видео THE END MACHINE



"Alive Today", новое видео группы THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 22 февраля:



01. Leap Of Faith



02. Hold Me Down



03. No Game



04. Bulletproof



05. Ride It



06. Burn The Truth



07. Hard Road



08. Alive Today



09. Line Of Division



10. Sleeping Voices



11. Life Is Love Is Music



















+0 -0









просмотров: 119