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The End Machine

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



29 мар 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

1 мар 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

28 янв 2021 : 		 Новый альбом THE END MACHINE выйдет весной

14 окт 2020 : 		 THE END MACHINE работают над новым альбомом

9 апр 2019 : 		 Видео первого концерта THE END MACHINE

23 мар 2019 : 		 Новое видео THE END MACHINE

28 фев 2019 : 		 Видео с текстом от THE END MACHINE

11 янв 2019 : 		 Новое видео THE END MACHINE

8 ноя 2018 : 		 Дебютный альбом THE END: MACHINE выйдет весной

6 сен 2018 : 		 Новый альбом THE END выйдет весной

3 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH, JEFF PILSON, MICK BROWN, ROBERT MASON в THE END

7 фев 2018 : 		 GEORGE LYNCH о проекте SUPER STROKE

10 дек 2017 : 		 Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE
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Новое видео THE END MACHINE



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Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, выпустит новую работу, получившую название "Phase2", девятого апреля на Frontiers Music Srl. Видео на "Crack The Sky" доступно ниже.

Трек-лист:

01. The Rising

02. Blood And Money

03. We Walk Alone

04. Dark Divide

05. Crack The Sky

06. Prison Or Paradise

07. Plastic Heroes

08. Scars

09. Shine Your Light

10. Devil's Playground

11. Born Of Fire

12. Destiny

THE END MACHINE Feat. Ex-DOKKEN, WARRANT Members:








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