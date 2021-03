сегодня



Новое видео THE END MACHINE



Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, выпустит новую работу, получившую название "Phase2", девятого апреля на Frontiers Music Srl. Видео на "Blood And Money" доступно ниже.



Трек-лист:



01. The Rising



02. Blood And Money



03. We Walk Alone



04. Dark Divide



05. Crack The Sky



06. Prison Or Paradise



07. Plastic Heroes



08. Scars



09. Shine Your Light



10. Devil's Playground



11. Born Of Fire



12. Destiny













