Новое видео THE END MACHINE



"Killer Of The Night", новое видео группы THE END MACHINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Quantum Phase, выходящего восьмого марта:



01. Black Hole Extinction

02. Silent Winter

03. Killer Of The Night

04. Hell Or High Water

05. Stand Up

06. Burning Man

07. Shattered Glass Heart

08. Time

09. Hunted

10. Stranger In The Mirror

11. Into The Blazing Sun







