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The End Machine

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21 июн 2021 : 		 ROBERT MASON — о словах GEORGE'a LYNCH'a: «Порой он несёт такое...»

27 май 2021 : 		 Басист THE END MACHINE: «Дезинформация — одна из самых больших проблем в настоящее время»

24 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о темах на новом альбоме THE END MACHINE

24 апр 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

11 апр 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

29 мар 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

1 мар 2021 : 		 Новое видео THE END MACHINE

28 янв 2021 : 		 Новый альбом THE END MACHINE выйдет весной

14 окт 2020 : 		 THE END MACHINE работают над новым альбомом

9 апр 2019 : 		 Видео первого концерта THE END MACHINE

23 мар 2019 : 		 Новое видео THE END MACHINE

28 фев 2019 : 		 Видео с текстом от THE END MACHINE

11 янв 2019 : 		 Новое видео THE END MACHINE

8 ноя 2018 : 		 Дебютный альбом THE END: MACHINE выйдет весной

6 сен 2018 : 		 Новый альбом THE END выйдет весной

3 сен 2018 : 		 GEORGE LYNCH, JEFF PILSON, MICK BROWN, ROBERT MASON в THE END

7 фев 2018 : 		 GEORGE LYNCH о проекте SUPER STROKE

10 дек 2017 : 		 Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE
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ROBERT MASON — о словах GEORGE'a LYNCH'a: «Порой он несёт такое...»



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ROBERT MASON в рамках программы "On The Road To Rock With Clint Switzer" ответил на слова ведущего, что он думает относительно недавних слов GEORGE'a LYNCH'a о тематике нового альбома THE END MACHINE:

«Эти слова заставили подумать: "Боже, временами George отклоняется от темы и несёт какую-то дебильную хрень". Знаете, что действительно смешно? Кто-то прочитает эти слова, и всё уйдёт в новостные ленты, ха-ха.

На самом деле это не играет никакой роли. Хорошая песня — это хорошая песня. Я не берусь отстаивать какую-либо идею в какой-то назидательной манере, которую все остальные должны выслушивать. Так что при сочинении текстов я руководствуюсь не этим. Если меня вдохновляет что-то, что я вижу, слышу, пробую на вкус, ощущаю запах, переживаю, получаю импульс — да что угодно — я напишу об этом. Но это не было моей целью».

Затем Mason добавил:

«Комментарии Lynch'a заставили меня, если честно, задуматься. Но парень думает так, как хочет думать. Он может выбирать, что ему говорить в интервью, как и я. Мы же не дрались и не называли друг друга идиотами. Мы не настолько разобщены. На самом деле мы из тех людей, которые всё ещё ведут вдумчивый диалог друг с другом, а не просто говорят: "Ты идиот", "Нет, ты сам дурак". Я думаю, что несогласие и неспособность найти точки соприкосновения — это, вероятно, главная проблема, с которой сталкиваются люди в наше время.

Ещё раз повторю: я не слишком назидателен... Знаете, не хочу показаться излишне философским, но расстояние между нами в наших мнениях — это не расстояние между нами; возможно, там есть общая основа. Я к тому, что мне не хочется говорить об этом и казаться таким мужественным. Всё равно тексты в основном исходят от меня — на последней пластинке они все были моими, но если у кого-то есть интересная мысль, текст или идея, я с радостью напишу об этом. Я не считаю, что это было так сложно. Одним словом, на самом деле ничего сложного и не было. И если у George'a есть идея, [он] подскажет мне слова. Он не очень любит писать тексты, но порой он пишет мне кучу всего и говорит: "Эй, чувак. Что ты думаешь об этом? Можешь ли ты интегрировать это в то, что ты делаешь?" И я стараюсь делать всё возможное для этого".

ROBERT MASON Thinks GEORGE LYNCH














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