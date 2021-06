сегодня



ROBERT MASON — о словах GEORGE'a LYNCH'a: «Порой он несёт такое...»



ROBERT MASON в рамках программы "On The Road To Rock With Clint Switzer" ответил на слова ведущего, что он думает относительно недавних слов GEORGE'a LYNCH'a о тематике нового альбома THE END MACHINE:



«Эти слова заставили подумать: "Боже, временами George отклоняется от темы и несёт какую-то дебильную хрень". Знаете, что действительно смешно? Кто-то прочитает эти слова, и всё уйдёт в новостные ленты, ха-ха.



На самом деле это не играет никакой роли. Хорошая песня — это хорошая песня. Я не берусь отстаивать какую-либо идею в какой-то назидательной манере, которую все остальные должны выслушивать. Так что при сочинении текстов я руководствуюсь не этим. Если меня вдохновляет что-то, что я вижу, слышу, пробую на вкус, ощущаю запах, переживаю, получаю импульс — да что угодно — я напишу об этом. Но это не было моей целью».



Затем Mason добавил:



«Комментарии Lynch'a заставили меня, если честно, задуматься. Но парень думает так, как хочет думать. Он может выбирать, что ему говорить в интервью, как и я. Мы же не дрались и не называли друг друга идиотами. Мы не настолько разобщены. На самом деле мы из тех людей, которые всё ещё ведут вдумчивый диалог друг с другом, а не просто говорят: "Ты идиот", "Нет, ты сам дурак". Я думаю, что несогласие и неспособность найти точки соприкосновения — это, вероятно, главная проблема, с которой сталкиваются люди в наше время.



Ещё раз повторю: я не слишком назидателен... Знаете, не хочу показаться излишне философским, но расстояние между нами в наших мнениях — это не расстояние между нами; возможно, там есть общая основа. Я к тому, что мне не хочется говорить об этом и казаться таким мужественным. Всё равно тексты в основном исходят от меня — на последней пластинке они все были моими, но если у кого-то есть интересная мысль, текст или идея, я с радостью напишу об этом. Я не считаю, что это было так сложно. Одним словом, на самом деле ничего сложного и не было. И если у George'a есть идея, [он] подскажет мне слова. Он не очень любит писать тексты, но порой он пишет мне кучу всего и говорит: "Эй, чувак. Что ты думаешь об этом? Можешь ли ты интегрировать это в то, что ты делаешь?" И я стараюсь делать всё возможное для этого".































