Новое видео THE END MACHINE

Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, выпустили новую работу, получившую название "Phase2", девятого апреля на Frontiers Music Srl. Видео на "Dark Divide" доступно ниже.
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