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Видео с текстом от THE END MACHINE



Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Burn The Truth", которая будет включена в выходящий двадцать второго марта на Frontiers Records дебютный альбом "The End Machine":



01. Leap Of Faith



02. Hold Me Down



03. No Game



04. Bulletproof



05. Ride It



06. Burn The Truth



07. Hard Road



08. Alive Today



09. Line Of Division



10. Sleeping Voices



11. Life Is Love Is Music























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