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The End Machine

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Видео с текстом от THE END MACHINE



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Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Burn The Truth", которая будет включена в выходящий двадцать второго марта на Frontiers Records дебютный альбом "The End Machine":

01. Leap Of Faith

02. Hold Me Down

03. No Game

04. Bulletproof

05. Ride It

06. Burn The Truth

07. Hard Road

08. Alive Today

09. Line Of Division

10. Sleeping Voices

11. Life Is Love Is Music



THE END MACHINE Feat. JEFF PILSON, GEORGE LYNCH, MICK BROWN, ROBERT MASON: 'Burn The Truth' Lyric Video








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