Видео с текстом от THE END MACHINE

Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Burn The Truth", которая будет включена в выходящий двадцать второго марта на Frontiers Records дебютный альбом "The End Machine":
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