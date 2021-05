сегодня



Басист THE END MACHINE : «Дезинформация — одна из самых больших проблем в настоящее время»



Jeff Pilson подтвердил Стиву Маскорду из подкаста "White Life Fever", что к созданию второго альбома его проекта THE END MACHINE под названием "Phase2", по крайней мере, частично побудили бурные политические разногласия, охватившие США в последнее время.



«Безусловно, и особенно в США то, что происходит в последние несколько месяцев в политической сфере, заставляет вас по-настоящему задуматься и обратить на это внимание. И мы твёрдо убеждены в том, что людям нужно разговаривать.



Я глубоко убежден, что одна из самых больших проблем в мире в настоящее время — это дезинформация, когда всё то, что происходит вокруг, просто не соответствует действительности. Но нам нужно говорить. И единственный способ покончить с тем, что люди оказались в своих небольших лагерях и слышат только свою правду, — это разговаривать.



Да, мы бы с радостью преодолели это разделение. Разумеется, мы ведь просто рок-группа — мы не собираемся менять мир, но мы можем внести свою лепту. И мы надеемся, что это позитивное послание, которое люди примут близко к сердцу».



Jeff также подтвердил, что различия в политических взглядах существуют даже между участниками THE END MACHINE:



«Я считаю, что в конечном итоге у всех нас одни и те же цели — мы все хотим безопасного, спокойного и процветающего мира. Но да — у нас есть разногласия, и я уверен, что работать над ними, обсуждать их и находить точки соприкосновения — это прекрасно.



Мы с George'м на самом деле практически солидарны в своих мыслях, но да, есть и другие ребята. И это здорово. Как я уже сказал, я это только приветствую. Главное — что мы разговариваем. Главное — чтобы мы понимали и уважали то, что говорят люди. Я веду к тому, что просто отбрасывать то, что говорит другая сторона, по-моему, очень, очень серьёзная ошибка. И я считаю, что мы слишком часто так поступаем».



На вопрос о том, есть ли у него совет, как взаимодействовать с людьми, которые придерживаются отличных от ваших политических взглядов, не ставя под угрозу вашу дружбу с ними, Jeff ответил:



«Я уверен, что всегда нужно оценивать ситуацию в данный момент. Я не думаю, что есть какое-то одно решение для всех случаев. Некоторые люди не хотят разговаривать здраво. Некоторые люди просто хотят подкрепить свои собственные убеждения. И когда это так, или даже если я так поступаю, то нет смысла беседовать. Но если у вас есть точка зрения, которая разумна, почему вы не можете говорить об этом? Это моё отношение. Как я уже сказал, я считаю, что на самом деле всё стало плохо из-за того, что у людей есть два разных источника того, что они считают истиной. И в этом проблема — серьёзная, огромная проблема. И если мы не разберёмся в этом или в чём-то ещё, у нас будет ещё больше проблем. И я считаю, что всё начинается с разговоров. Так что говорите, если можете. Говорите, если люди хотят говорить, если они разумны, если у них есть желание узнать, что вы думаете, или если у вас есть желание услышать, что думают они. Я считаю, что говорить очень важно!»













