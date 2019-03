сегодня



Новое видео THE END MACHINE



"Leap Of Faith", новое видео группы THE END MACHINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Machine", выпущенного на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Leap Of Faith

02. Hold Me Down

03. No Game

04. Bulletproof

05. Ride It

06. Burn The Truth

07. Hard Road

08. Alive Today

09. Line Of Division

10. Sleeping Voices

11. Life Is Love Is Music



















