THE END MACHINE работают над новым альбомом



George Lynch в недавнем интервью рассказал о том, что THE END MACHINE работают над новым материалом:



«Мы работаем над вторым альбомом THE END MACHINE. Мы с Jeff'ом только что закончили сочинять песни для альбома, Robert работает над вокалом, мелодиями и текстами. Мы также подключили "Mild" Steve'a Brown'a [смеётся], брата "Wild" Mick'a Brown'a [бывшего барабанщика DOKKEN, игравшего на первом альбоме THE END MACHINE], который, как вы знаете, ушёл. Steve прекрасен. Он моложе и такой же, как "Wild" Mick, играет как его брат (смеётся). Это удивительно!»

























