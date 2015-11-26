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The End Machine

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Страна
United StatesСША
Стиль
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THE END MACHINE работают над новым альбомом



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George Lynch в недавнем интервью рассказал о том, что THE END MACHINE работают над новым материалом:

«Мы работаем над вторым альбомом THE END MACHINE. Мы с Jeff'ом только что закончили сочинять песни для альбома, Robert работает над вокалом, мелодиями и текстами. Мы также подключили "Mild" Steve'a Brown'a [смеётся], брата "Wild" Mick'a Brown'a [бывшего барабанщика DOKKEN, игравшего на первом альбоме THE END MACHINE], который, как вы знаете, ушёл. Steve прекрасен. Он моложе и такой же, как "Wild" Mick, играет как его брат (смеётся). Это удивительно!»

GEORGE LYNCH Says THE END MACHINE











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