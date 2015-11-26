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Новый альбом THE END MACHINE выйдет весной
Группа THE END MACHINE, в состав которой входят три оригинальных музыканта DOKKEN — George Lynch, Jeff Pilson и Mick Brown, а также бывший вокалист LYNCH MOB и нынешний фронтмен WARRANT Robert Mason, выпустит новую работу, получившую название "Phase2", девятого апреля на Frontiers Music Srl. Первый сингл ожидается в конце февраля.
Трек-лист:
01. The Rising
02. Blood And Money
03. We Walk Alone
04. Dark Divide
05. Crack The Sky
06. Prison Or Paradise
07. Plastic Heroes
08. Scars
09. Shine Your Light
10. Devil's Playground
11. Born Of Fire
12. Destiny
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